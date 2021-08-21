تفاصيل شخصية أمينة خليل في مسلسل"موضوع عائلي"

يستعد أبطال مسلسل "موضوع عائلي" لانتهاء تصوير مشاهدهم الخاصه في العمل ومن المقرر عرضه قريباً على منصة شاهد VIP.



وتظهر أمينة خليل في المسلسل كضيفة شرف خلال أحداث العمل في 10 مشاهد فقط، ستقوم بدور زوجة الفنان ماجد الكدواني التي تتوفى في أحداث المسلسل.









مسلسل "موضوع عائلي" بطولة ماجد الكدواني، محمد شاهين، صبري فواز، رنا رئيس، إيناس كامل، شيرين رضا، حسام داغر، وغيرهم من الفنانين، من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.