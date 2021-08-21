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حازم شاهين وكارمن سليمان في قلعة صلاح الدين
السبت 21/أغسطس/2021 - 02:06 م
هبة أحمد
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استمراراً لفعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يقدم المغني وعازف العود حازم شاهين وفرقته حفلاً في الثامنة مساء الاثنين 23 أغسطس على مسرح المحكي ويتضمن ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة .
يليه وفي العاشرة مساءً تتغنى المطربة الشابة كارمن سليمان بمجموعة من أشهر أعمالها منها كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش ، عيش علي أعصابك، بنحب الحياة ، فيها الحياة ، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي بالإضافة إلى باقه من أجمل أعمال زمن الفن الجميل .
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