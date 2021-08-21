ليفربول يفتتح التسجيل في شباك بيرنلي عن طريق جوتا (فيديو)

تمكن النجم البرتغالي دييجو جوتا من تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول في مرمى بيرنلي في المباراة التي تجمع بينهم الأن في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لتصبح النتيجة 1-0.









يستضيف ليفربول نظيره بيرنلي، علي ملعب "انفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.









وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي كالتالي:





في حراسة المرمى: أليسون.





في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.





في خط الوسط: هيندرسون - نابي كيتا - إيلوت.





في خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.