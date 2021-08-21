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ليفربول يفتتح التسجيل في شباك بيرنلي عن طريق جوتا (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تمكن النجم البرتغالي دييجو جوتا من تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول في مرمى بيرنلي في المباراة التي تجمع بينهم الأن في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لتصبح النتيجة 1-0.


يستضيف ليفربول نظيره بيرنلي، علي ملعب "انفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.


وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.

في خط الوسط: هيندرسون - نابي كيتا - إيلوت.

في خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

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