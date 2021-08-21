Advertisements
ليفربول يفتتح التسجيل في شباك بيرنلي عن طريق جوتا (فيديو)
السبت 21/أغسطس/2021 - 02:05 م
الفجر الرياضي
Advertisements
تمكن النجم البرتغالي دييجو جوتا من تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول في مرمى بيرنلي في المباراة التي تجمع بينهم الأن في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لتصبح النتيجة 1-0.
يستضيف ليفربول نظيره بيرنلي، علي ملعب "انفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون.
في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.
في خط الوسط: هيندرسون - نابي كيتا - إيلوت.
في خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.
Advertisements