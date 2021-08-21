ياسمين رئيس تنتهي من تصوير مسلسل " 60 دقيقة"



والجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس مسلسل "ملوك الجدعنة " بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، ليلى حسن، لمى كتكت، أحمد صفوت، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

انتهت الفنانة ياسمين رئيس من تصوير مشاهدها في مسلسل"60 دقيقة"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مسلسل مكون من 9 حلقات، وكانت قد قامت بتصويره كاملاً في بيروت ولكن لم يتم تحديد موعد العرض حتى الآن .مسلسل "60 دقيقة"، بطولة الفنانة ياسمين رئيس ، سوسن بدر، شيرين رضا، محمود نصر، أحمد سالم، وهو من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج مريم أحمدي.