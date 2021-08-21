بعد تعرضه لوعكة صحية.. عادل الفار:" الحمد لله على كل شئ"



يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل الفار مسلسل "الفتوة" الذي تم عرضه منذ عامان بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، نجلاء بدر، أنعام سالوسه، ليلى أحمد زاهر ،إخراج حسين المنياوي.

كشف الفنان عادل الفار عن تطورات حالته الصحية بعدما تعرض مؤخراً لغيبوبه ونقل على أثرها لإحدى المستشفيات يوم الأحد الماضي.وقال عادل الفار في تصريحات صحفية له أن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير، وأنه يقسم حالياً في المنزل بناء على تعليمات الطبيب المعالج له، وتوجه بالشكر إلى كل من قام بالسؤال والاطمئنان عنه، مُضيفًا :"الحمد لله على كل شئ واللى يجيبه ربنا كويس".