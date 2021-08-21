فريال يوسف تكشف عن اسم شخصيتها في فيلم "ماكو"



كشفت الفنان فريال يوسف عن اسم شخصيتها في فيلم "ماكو" الذي من المقرر عرضه بالسينمات يوم 1سبتمر المقبل، عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت فريال يوسف صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة "مايا"شخصيتي الجديدة في فيلم (ماكو)، يعرض في جميع قاعات السينما يوم 1 سبتمبر".



فيلم "ماكو" هو من بطولة ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فيريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام.