Advertisements

تفاصيل مصرع سيدة سقطت من طابق علوي بالوراق

السبت 21/أغسطس/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بمنطقة الوراق، فيما طلبت التحريات حول الواقعة

وكشفت التحقيقات، عن أن السيدة تعرضت منذ فترة لصدمة، إثر وفاة شاب من عائلتها نتيجة تعرضه للغرق، فأصيبت بحالة من الحزن الشديدة فسقطت يوم الواقعة من الطابق الرابع.

وانتدبت النيابة، الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع في الوراق.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وذكر شهود عيان أن شابا من أفراد أسرة السيدة المتوفية لقى مصرعه غرقا خلال قضائه إجازة المصيف، وسقطت من الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابساته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ ثلث ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 19 ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

12:00 م

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

01:56 ص

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم