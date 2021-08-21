تفاصيل مصرع سيدة سقطت من طابق علوي بالوراق

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بمنطقة الوراق، فيما طلبت التحريات حول الواقعة



وكشفت التحقيقات، عن أن السيدة تعرضت منذ فترة لصدمة، إثر وفاة شاب من عائلتها نتيجة تعرضه للغرق، فأصيبت بحالة من الحزن الشديدة فسقطت يوم الواقعة من الطابق الرابع.



وانتدبت النيابة، الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع في الوراق.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وذكر شهود عيان أن شابا من أفراد أسرة السيدة المتوفية لقى مصرعه غرقا خلال قضائه إجازة المصيف، وسقطت من الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابساته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.







