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"لسه الأماني ممكنة".. فرصة صعبة تمنح الأهلي لقب الدوري على حساب الزمالك

السبت 21/أغسطس/2021 - 01:53 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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تضاءلت حظوظ النادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 - 2021، بعدما استمر الفارق بينه وغريمه التقليدي الزمالك 4 نقاط قبل جولتين من انتهاء المسابقة المحلية.

الأهلي يحتل "وصافة" ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، خلف غريمه الزمالك المتصدر بـ76 نقطة ويحتاج الأخير للفوز في مباراتيه المقبلتين لحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي هذا الموسم.

مباريات الزمالك والأهلي المتبقية بالدوري 

ويلتقي الزمالك مع الانتاج الحربي يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الجاري في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، بينما يلتقي مع البنك الأهلي في الجولة الأخيرة يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس في نفس التوقيت.

بينما يلتقي الأهلي مع الجونة يوم 24 أغسطس في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، ويواجه فريق أسوان يوم الجمعة يوم 27 أغسطس في نفس التوقيت.

فرصة "شبه مستحيلة" تمنح الأهلي لقب الدوري

ويمتلك الأهلي فرصة وحيدة تبدو صعبة للغاية للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم وتتمثل في فوزه بمباراتيه المتبقيتين بالبطولة مع خسارة الزمالك في مباراتيه أو التعادل في مباراة وخسارة الأخرى، بينما فوز الأبيض في المباراتين القادمتين يمنحه اللقب المحلي دون النظر لنتائج الأهلي.

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