منذر مهران لـ"الفجر الفني" :" سعيد بمشاركتي لمحمد رمضان في أقوى حفلة بالساحل الشمالي"





استطاع الطفل الصاعد منذر مهران، شبيه النجم محمد رمضان، أن يخطف الأنظار إليه في حفل أمس، بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كثيف في حفل "كامل العدد" حيث شارك "رمضان" الغناء على خشبة المسرح على أنغام أغنية "مصباح علاء الدين" و "القمر".



ونجح منذر مهران في أن يصبح نسخة مصغرة من النجم محمد رمضان، وأن يبهر جموع الحاضرين بالغناء وأن يقلد حركاته رغم أن عمره لم يتجاوز السبع سنوات، بعدما طالب منه نمبر وان أن يشاركه الغناء بالحفل.



ومن جانبه تواصل " الفجر الفني " مع منذر مهران، ليكشف لنا تفاصيل تألقه في حفل أمس وهل سيشارك محمد رمضان في حفلة أخرى الفترة المقبلة، وعن تفاصيل أخرى نعرفها من خلاله في السطور التالية:.





وقال منذر مهران أن النجم محمد رمضان تواصل معاه قبل الحفل بأيام وطلب منه أن يشاركه الغناء على خشبة المسرح وأن يأتي إلى الساحل الشمالي لكي يحضر البروفات الخاصة للحفل قبل إنطلاقها ، مشيراً إلى أنه وافق على الفور قائلاً له :"حبيبي ده احنا هنولع الدنيا".



وأعرب "مهران" عن سعادته البالغة بمشاركة محمد رمضان الغناء على المسرح أمام هذا العدد المهول من الحاضرين، منوهاً أنه قال له أمام الجمهور "نجم من يومك يا منذر وشوف عندك جمهور قد إيه مش بادئ من الصفر زيي"، مما جعله يشعر بالفخر بالحصول على هذه الإشادة من نمبر وان.



وعن مشاركة "منذر" لـ محمد رمضان في حفلاته المقبلة، أكد أنه لا يعلم حتى الأن ولكن إذا طلب منه النجم ذلك سيكون موجوداً بالفعل، فمصدر فخر لأية شخص أن يشارك نمبر وان في الغناء.





والجدير بالذكر أن منذر مهران شارك محمد رمضان في أغنية "مصباح علاء الدين" وحقق الأغنية نجاحاً كبيراً وتخطت حاجز ال 48 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب،حيث ظهرت نجلته حنين كموديل برفقته خلال الأغنية ، كما جسد شخصية محمد رمضان خلال فترة الصغر في مسلسل "موسى" والذي خاض به الماراثون الرمضاني الماضي.