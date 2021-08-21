موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

تمسك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخدمات نجم الفريق خلال الموسم الجديد.





وترددت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة، عن تلقي صلاح محسن مهاجم الفريق بعض العروض الخليجية للرحيل على سبيل الإعارة.





وأبدى المدير الفني للفريق، رفضه خروج اللاعب نظرًا لاحتياج خدماته والاعتماد عليه، بعدما نجح في استعادة جزء كبير من مستواه الفني.





وشارك محسن مع فريقه في تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدفين في مباراة أحرز خلالها هدف والتي أقيمت مساء أمس على ملعب السويس الجديد بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري.





ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.