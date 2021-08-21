Advertisements

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

السبت 21/أغسطس/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
تمسك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخدمات نجم الفريق خلال الموسم الجديد.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة، عن تلقي صلاح محسن مهاجم الفريق بعض العروض الخليجية للرحيل على سبيل الإعارة.

وأبدى المدير الفني للفريق، رفضه خروج اللاعب نظرًا لاحتياج خدماته والاعتماد عليه، بعدما نجح في استعادة جزء كبير من مستواه الفني.

وشارك محسن مع فريقه في تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي، برباعية مقابل هدفين في مباراة أحرز خلالها هدف والتي أقيمت مساء أمس على ملعب السويس الجديد بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

موسيماني الدوري الانجليزي الممتاز الاهلي

أخبار تهمك

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ 18 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قفزة في إصابات كورونا اليومية.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

نجم الأهلي يصر على الرحيل

موسيماني يتمسك بتدعيم هذا المركز في الأهلي

لحل الأزمة الكبرى.. موسيماني يتمسك بضم صفقة مدوية للأهلي

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

12:00 م

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

01:56 ص

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

11:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم