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ارتفاع أسعار المنتجين في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ يناير
السبت 21/أغسطس/2021 - 02:22 م
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ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ يناير 1975، بحسب البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم.
ونمت أسعار المنتجين بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي ، عقب زيادة بنسبة 8.5 في المائة في يونيو السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا زيادة بنسبة 9.2 في المائة.
وباستبعاد الطاقة، حققت أسعار المنتجين مكاسب بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو، عقب زيادة بنسبة 6 في المائة في الشهر السابق عليه.
وعلى أساس شهري، ارتفع تضخم أسعار المنتجين بشكل عام إلى 1.9 في المائة من 1.3 في المائة في يونيو. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا زيادة بنسبة 0.8 في المائة.
ومن بين المكونات، سجلت الطاقة أكبر نمو في الأسعار بنسبة 20.4 في المائة وحققت الأسعار للسلع الوسيطة زيادة بنسبة 15.6 في المائة، وفقا لـ"الألمانية".
ونمت أسعار المنتجين للبضائع الاستهلاكية المستدامة 2.2 في المائة. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المستدامة وأسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1.8 في المائة، لكل منها.
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