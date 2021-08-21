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عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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رحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني برحيل أحد لاعبي الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني ولم يشارك معه هذا الموسم إلا في دقائق معدودة.

موسيماني أبلغ إدارة الأهلي ولجنة التخطيط بعدم ممانعته في رحيل اللاعب في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وأكد موسيماني للجنة التخطيط على عدم حاجته لخدمات اللاعب في الموسم المقبل مفضلًا رحيله عن استمراره ضمن صفوف الفريق في ظل عدم الحاجة لخدماته.

ويغيب ناصر ماهر عن التواجد في قائمة الأهلي للمباريات الماضية لوجهة نظر فنية على الرغم من جاهزية اللاعب بدنيًا وفنيًا لكن موسيماني يرفض الاعتماد عليه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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