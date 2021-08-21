ليفربول ينتصر على بيرنلي بثنائية نظيفة بمشاركة صلاح





حقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي على حساب ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت ظهر اليوم السبت على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





الشوط الأول من هذا اللقاء شهد سيطرة من جانب الريدز حيث نجح في الخروج متقدمًا بهدف نظيف سجله اللاعب البرتغالي دييجو جوتا مع الدقيقة 18.









وفي الشوط الثاني من هذا اللقاء أضاف السنغالي ساديو ماني هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 69 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.





وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول حيث سجل هدفًا لكن تقنية الفار تدخلت وألغته.





وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده للنقطة 6 محتلًا صدارة الترتيب بعدما حقق فوزه الثاني من جولتين فيما بقي بيرنلي بدون أي نقطة بعدما خسر مباراته الثانية على التوالي.