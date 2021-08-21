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وقف تنفيذ حكم الحجز على "شقة الكنز" بالزمالك

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مـروة هيـكل
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قضت محكمة الأمور المستعجلة، بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على «شقة الزمالك» الصادر لصالح «خالد محمد حامد» شقيق زوجة مالكها، كون التنفيذ تم بالمخالفة للقانون، فيما لم يتعرض الحكم لمقتنيات الشقة التي تم العثور عليها، والتي لا تزال قيد الجرد من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة.

كان قد تقدم مالك الشقة المستشار «أحمد عبدالفتاح حسن» بإشكال حمل رقم 935 لسنة 2021 «تنفيذ وقتي مستعجل»، أمام المحكمة، واختصم فيه 3 أشخاص وهم كل شقيق زوجته «خالد محمد حامد» ونجله «كريم أحمد عبدالفتاح» ومعاون أول تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، حيث نظرته المحكمة على مدار عدة جلسات، ثم أصدرت فيه الحكم


وطالب عبدالفتاح في الإشكال الذي تقدم به محاميه الخاص، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في يناير 2020، ضد نجله «كريم» في الدعويين رقمي 8902 و8903 لسنة 136 قضائية، والذي نصّ على أن يدفع «كريم» لخاله «خالد» مبلغ يتجاوز الـ10 ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ يوليو 2015 وحتى يناير 2020.

وأضاف عبدالفتاح في الإشكال المقدم منه، أن إجراءات تنفيذ هذا الحكم جاءت مجحفة بحقه، حيث تم كسر العين التي يمتلكها «شقة الزمالك» لاتخاذ إجراءات الحجز على المنقولات التي بها بزعم أنها مملوكة لنجله كريم - وذلك على خلاف الحقيقة -  فضلا عن كونه ليس طرفا في النزاع بين كريم وخالد، مما دفعه لتقديم هذا الإشكال.

الكلمات المفتاحية

وقف تنفيذ حكم الحجز شقة الكنز الزمالك

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