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عاجل.. الأهلي يستقر على تمديد عقد الجناح الطائر

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، على عقد جلسة عقب ختام مسابقة الدوري العام.

وتأتي جلسة إدارة النادي الأهلي في حضور أمير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، من أجل مناقشة توقيع عقود جديدة داخل القلعة الحمراء.

ورحب التونسي معلول بالاستمرار بين صفوف الشياطين الحمر، بعدما حصل على وعد من الإدارة على رفع راتبه إلى مليون و 400 ألف دولار سنويًا بجانب بعض الامتيازات الأخرى.

ويعد معلول واحد من أهم العناصر داخل المارد الأحمر، والتي يرفض بيتسو موسيماني المدير الفني، رحيله بأي شكل من الأشكال.

ومن المقرر أن ينتهي عقد معلول داخل القلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادي في يناير المقبل حال عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديده.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

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