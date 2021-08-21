بالتزامن مع تسجيل الرغبات.. معلومات يجب معرفتها عن تنسيق الكليات 2021

مواعيد إدخال الرغبات:





أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.



- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.





مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:

- التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.



- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.



- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعدد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.



- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.



- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.



تعليمات مهمة للطلاب:

- سيكون متاحا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.



- الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.



- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.



- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).



- في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

انطلقت، اليوم السبت، أعمال التنسيق وتسجيل الرغبات الجامعية، للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة، خلال العام الدراسي 2020 - 2021، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء الماضي، حيث بدأ طلاب المرحلة الأولى تسجيل رغباتهم.ومن المقرر أن تستمر عمليات تسجيل المرحلة الأولى على مدار 5 أيام، تنتهي يوم الأربعاء المقبل.وأعلنت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2021 بالكليات المختلفة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبة والطالبات، من مختلف الشعب، الذين تشملهم المرحلة الأولى من التنسيق 118 ألفا، و280 طالبا وطالبة، ويكون الحد الأدنى لتنسيق الشعبة العلمية (علمي علوم) 362.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.41% فأكثر، بإجمالي 22954 طالبا وطالبة، والحد الأدنى لتنسيق الشعبة الهندسية (علمي رياضيات) 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80.00% فأكثر، بإجمالي 16293 طالبا وطالبة، بينما يكون الحد الأدنى لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 65.73% فأكثر، بإجمالي 79033 طالبا وطالبة.وبالتزامن مع بدء تسجيل الرغبات الجامعية، تستعرض "الفجر" للطلاب عددا من المعلومات التي يجب معرفتها عن تنسيق الكليات 2021:- يتم التقديم للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع (www.tansik.egypt.gov.eg).- يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.- يتقدم الطلاب لتسجيل رغباتهم لمدة 5 أيام.- يتم تسجيل الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، يوميا، خلال الأيام المحددة لكل مرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة" حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.- يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.