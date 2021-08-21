في ذكرى ميلاده.. تعرف على أهم محطات الراحل عزت أبو عوف





يعد اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 21 أغسطس، وبالتزامن مع ذكرى ميلاده، يرصد "الفجر الفني" إليكم أهم المحطات في حياته:



تخرج الفنان عزت أبو عوف في كلية الطب جامعة الأزهر، ومارس الطب لمدة 5 سنوات وبعدها قرر أن يدخل إلى عالم الوسط الفني،



ينتمى لأسرة فنية كبيرة، فوالده هو الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف، وشقيقته الفنانة مها أبو عوف، وابنته المخرجة مريم أبو عوف، فكون فرقة الفور إم التي ساهمت في شهرته، وقدم مجموعة برامج حوارية مع العديد من نجوم الفن.





بدأ الفنان عزت أبو عوف حياته الفنية عام 1992 .



كان الفنان عزت أبو عوف ينتمي لدفعة الموسيقار عمر خيرت، الذي يعد واحدًا من أهم النجوم في مجاله، وتخرج الثنائي من معهد الكونسرفتوار، وتألق كلًا منهما في مجالها.





من أهم الأعمال الفنية :" أيس كريم في جليم، حلم العمر، أيظن، حسن اللول، بخيت وعديلة2، الرجل الأبيض المتوسط، أيامنا الجاية، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، عودة الندلة، أسرار البنات.



كان آخر أعمال الفنان عزت أبو عوف في مسلسل الأب الروحي 2، بطولة الفنان أحمد عبد العزيز، سوسن بدر، محمد عادل، ميرهان حسين، عمرو متولي، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج تامر حمزة.