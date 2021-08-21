Advertisements

أحمد بلال: الزمالك يفوز بالدوري كل ١٠ سنوات مرة.. والأهلي خسر بفعل فاعل (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن ما تعرض له نجوم الأهلي من إرهاق وجدول مضغوط ساعد الزمالك على التتويج بلقب الدوري هذا الموسم ، بخلاف بعض الأخطاء التحكيمية المتعمدة 

وقال بلال في تصريحات لبرنامج ملعب البلد والذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر شاشة صدى البلد أن كل تلك العوامل ساعدت الزمالك على الفوز بلقب الدوري والذي لا يستيطع الفوز به الا كل عشر سنوات وفي وجود عوامل تغيق النادي الاهلي عن التتويج بلقبه المفضل

وأضاف بلال ان ما تعرض له الاهلي من ظلم تحكيمي واضح يجعلنا على يقين ان هناك شيء ما كان يدبر ضد مشوار الاهلي في البطولة وان خسارة اللقب قد جاء بفعل فاعل وليس داخل الملعب.


الكلمات المفتاحية

الاهلي الأهلي والفيصلي اليوم الأهلي والطلائع اليوم الأهلي أمام طلائع الجيش

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ ساعة و نصف

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 21 ساعة

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ يوم

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ أقل من ساعتين

خاص- الأهلي يطلب 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

فيدال يفتح النار على ريال مدريد

الزمالك يطلب من اتحاد الكرة زيادة عدد جماهير القمة

الزمالك يطالب اتحاد الكرة بطاقم تحكيم عالمي لـ"القمة"

رئيس الزمالك يكشف عن مفاجأة سارة لجماهيره

مدرب بيراميدز يشبه فريقه بباريس سان جيرمان.. ويتوعد الأهلي قبل موقعة الكأس

الأهلي يرد الجميل لمارتن لاسارتي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

03:03 م

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

02:33 م

خاص- الأهلي يطلب 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

03:37 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم