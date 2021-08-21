أحمد بلال: الزمالك يفوز بالدوري كل ١٠ سنوات مرة.. والأهلي خسر بفعل فاعل (فيديو)

أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن ما تعرض له نجوم الأهلي من إرهاق وجدول مضغوط ساعد الزمالك على التتويج بلقب الدوري هذا الموسم ، بخلاف بعض الأخطاء التحكيمية المتعمدة





وقال بلال في تصريحات لبرنامج ملعب البلد والذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر شاشة صدى البلد أن كل تلك العوامل ساعدت الزمالك على الفوز بلقب الدوري والذي لا يستيطع الفوز به الا كل عشر سنوات وفي وجود عوامل تغيق النادي الاهلي عن التتويج بلقبه المفضل





وأضاف بلال ان ما تعرض له الاهلي من ظلم تحكيمي واضح يجعلنا على يقين ان هناك شيء ما كان يدبر ضد مشوار الاهلي في البطولة وان خسارة اللقب قد جاء بفعل فاعل وليس داخل الملعب.







