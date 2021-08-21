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التصريح بدفن جثة عامل غرق بترعة الإسماعيلية بالخصوص

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد ضوه
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صرحت نيابة الخصوص، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، التصريح بدفن جثة عامل، لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بترعة الإسماعيلية بمدخل المدينة، لعدم إجادته السباحة وجرفه التيار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغًا من الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة الإسماعيلية بمدخل الخصوص دائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم إبلاغ قوات الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين غرق «شهاب م م»، 16 عاما، عامل، في أثناء الاستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية، بمدخل المدينة دائرة القسم، ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار وتوفي غرقا، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، وتولت النيابة التحقيق.

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غرق ترعة الإسماعيلية الخصوص التصريح بدفن جثة عامل

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