ميلان يحصل على توقيع فلورينزي قادمًا من روما

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، تعاقده مع أليساندرو فلورينزي من روما على سبيل الإعارة، مع إمكانية ضمه بعقد نهائي.

وأوضح ميلان في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت أن فلورينزي وقع عقدا يستمر حتى 30 يونيو (حزيران) 2022، وسيرتدي القميص رقم 25 بالفريق.

وسجل فلورينزي خمسة أهداف خلال 18 مباراة مع المنتخب الإيطالي للشباب (تحت 21 عاماً) كما شارك في 45 مباراة مع المنتخب الأول سجل خلالها هدفين.

وتدرج فلورينزي في قطاع الفئات العمرية بنادي روما وشارك للمرة الأولى في الدوري الإيطالي في مايو (آيار) 2011.

وفي موسم 2011-2012، سجل 11 هدفا خلال 37 مباراة مع كروتوني، وعاد بعدها إلى روما.

وفي المواسم الثمانية التالية، خاض فلورينزي 278 مباراة سجل خلالها 28 هدفاً.

وانضم فلورينزي إلى بلنسية الإسباني في يناير (كانون الثاني) 2019، ثم قضى موسم 2020-2021، ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وسجل له هدفين خلال 36 مباراة وتوج معه بكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.