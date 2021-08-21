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خطوة بخطوة.. تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021 (التفاصيل الكاملة)

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
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منذ قليل، كشفت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا.

ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021:


- كتابة الرقم القومي.

- كتابة البريد الموحد.

- كتابة كلمة المرور.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه لا يتمّ ســداد أي رسوم، ولا توجد قيود على عدد المواد المتظلم منها.

وبينت، أنَّ مدة التظلم أسبوع يبدأ من اليوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري حتى وحتى الخميس الموافق 26 من نفس الشهر، ويجب على الطالب تحديد المادة أو المواد المتظلم منهـا.  

وكما أوضحت الوزارة أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

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