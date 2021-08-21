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ليفربول يواصل التألق ويفوز على بيرنلي بثنائية في البريميرليج

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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تمكن نادي ليفربول من الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع بينهم في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وجاء الهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق النجم البرتغالي دييجو جوتا برأسية رائعة سكنت شباك نيك بوب حارس بيرنلي، وعاد سادي ماني في الدقيقة 69 ليسجل الهدف الثاني لصالح الريدز بتسديدة قوية لتصبح النتيجة 2-0.


وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول رصيده في الترتيب إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا، بينما مازال فريق بيرنلي بدون نقاط من خلال مبارتين.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.

في خط الوسط: هيندرسون - نابي كيتا - إيلوت.

في خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.


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