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خاص- الأهلي يطلب 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف إدارة النادي الأحمر ولجنة التخطيط من عرض بيراميدز لرحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخرج ناصر ماهر لاعب الأهلي من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني حيث بات اللاعب قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن مسؤولو النادي الأهلي ليس لديهم أي مانع في رحيل ناصر ماهر عن النادي وانضمامه إلى بيراميدز.

وأضاف المصدر بأن مسؤولو الأهلي اشترطوا الحصول على مقابل مادي لا يقل عن 10 مليون جنيه من نادي بيراميدز للموافقة على إتمام الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لا يُمانع في الرحيل عن الأهلي بعدما أصبح خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ورغبته في الحصول على فرصة المشاركة مع نادٍ آخر.

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