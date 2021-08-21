أستاذ نقل: محور التعمير "رئة مرورية" داخل الإسكندرية (فيديو)

قال حسن مهدي أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير قطاع النقل في القطاع الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية، وهذا ما شهدناه خلال فترة العيد عندما تفقد الرئيس السيسي عدد من المشروعات بالعلمين، ثم تلى ذلك محور أبو قير، ثم محور التعمير.





وأضاف "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هذه المشروعات تهدف لإقامة مجتمعات عمرانية نضمن لها الاستدامة حتى لا يكون استخدام الساحل الشمالي الغربي موسمي خلال الصيف فقط، منوهًا بأن محور التعمير يخدم أهداف تنمية مستدامة خاصة أنه يخدم ميناءي الدخيلة والإسكندرية، وهو بطول ما يقارب من 50 كيلو متر بعدد 9 حارات مرورية لكل اتجاه.





وتابع أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أن هذا المحور رئة مرورية داخل الإسكندرية يساهم في حل مشاكل مرورية مزمنة أسوءً بما حدث من مشروعات تنمية داخل إقليم القاهرة الكبرى.



