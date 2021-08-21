تفحم شقة سكنية في الوراق.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق

تفحمت شقة سكنية بمنطقة الوراق شمال الجيزة؛ إثر اندلاع حريق هائل، اليوم السبت، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار بشارع التل دائرة قسم شرطة الوراق.





ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء الشمال، وأمكن محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المنازل المجاورة.





وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة دون خسائر في الأرواح، ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.