Advertisements

تفحم شقة سكنية في الوراق.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تفحمت شقة سكنية بمنطقة الوراق شمال الجيزة؛ إثر اندلاع حريق هائل، اليوم السبت، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار بشارع التل دائرة قسم شرطة الوراق.


ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء الشمال، وأمكن محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المنازل المجاورة.


وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة دون خسائر في الأرواح، ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
تفحم شقة سكنية في الوراق.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق
تفحم شقة سكنية في الوراق.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق
تفحم شقة سكنية في الوراق.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق
تفحم شقة سكنية في الوراق.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق
تفحم شقة سكنية في الوراق.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق
تفحم شقة سكنية في الوراق.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق

أخبار تهمك

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الأهلي يطلب 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

منذ 33 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ يوم

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

02:33 م

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

03:03 م

خاص- الأهلي يطلب 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

03:37 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم