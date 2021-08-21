Advertisements

في هذا الموعد.. محمد إمام يبدأ تصوير فيلمه الجديد"عمهم"

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements
يستعد الفنان محمد إمام لتصوير فيلمه الجديد"عمهم"، حيث يقوم حالياً بالتدريبات المكثفة، استعدادًا لإنطلاق التصوير في شهر أكتوبر المقبل.

 ويشارك في الفيلم محمود حميده، سيد رجب، أمينة خليل،باسم سمرة، محمد سلام، رحاب الجمل، ولم يتم الاستقرار على باقي الأبطال، وهو من إخراج حسين المنياوي.



يذكر أن آخر أعمال النجم محمد إمام خلال الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "النمر" وشاركه في البطولة هنا الزاهد، خالد أنور، محمد مهران، سوسن بدر، نيرمين الفقي، وغيرهم من الفنانين إخراج شيرين عادل.

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ ساعة و نصف

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

خاص- الأهلي يطلب 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يفاوض صفقة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

"كورونا مميتة".. أول تعليق من وائل الإبراشي عقب أزمته الأخيرة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ يوم

كارتيرون يصدم نجم الزمالك المعار ويرفض عودته

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

03:03 م

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

02:33 م

خاص- الأهلي يطلب 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

03:37 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم