في هذا الموعد.. محمد إمام يبدأ تصوير فيلمه الجديد"عمهم"

يستعد الفنان محمد إمام لتصوير فيلمه الجديد"عمهم"، حيث يقوم حالياً بالتدريبات المكثفة، استعدادًا لإنطلاق التصوير في شهر أكتوبر المقبل.



ويشارك في الفيلم محمود حميده، سيد رجب، أمينة خليل،باسم سمرة، محمد سلام، رحاب الجمل، ولم يتم الاستقرار على باقي الأبطال، وهو من إخراج حسين المنياوي.







يذكر أن آخر أعمال النجم محمد إمام خلال الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "النمر" وشاركه في البطولة هنا الزاهد، خالد أنور، محمد مهران، سوسن بدر، نيرمين الفقي، وغيرهم من الفنانين إخراج شيرين عادل.