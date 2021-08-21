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الرعاية الصحية: نجاح جراحة معقدة على يد جراحي الصدر بمستشفى أبوخليفة

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منى صموئيل
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إجراء جراحة حرجة لمريضة من المنتفعات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك بمستشفى "طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة"، التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وتابع بيان الهيئة، أن المريضة التي تبلغ من العمر 40 عام كانت تعانى من ورم متضخم بالحيزوم الأمامى بالقفص الصدري خلف عظمة القص، ضاغط على القلب والشريان الأورطى والوريد الأجوف العلوى، وعليه تقرر استئصال الورم عن طريق جراحة شق صدري أيمن لتجنب مضاعفات شق عظمة القص.

واستكمل البيان: تم استئصال الورم الذي تعدى وزنه الكيلو ونصف جرام، على يد فريق طبي من أمهر جراحي الصدر بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، ترأسه أ.د. هانى الدمياطى أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، بينما ضم الفريق المعاون كلًا من د. رامى سمير، ود.عمرو شلبى مدرسا جراحة القلب والصدر بالمستشفى، وذلك بمساعدة فريق التخدير المكون من د. مدحت لمعى مدرس واستشارى التخدير ود. محمود شكرى أخصائي التخدير.

وأضاف بيان الهيئة، أن مستشفى "طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة" تعد واحدة من ضمن 3 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومجهزين على أعلى مستوى من التجهيزات التي تضاهي المستويات العالمية تحت مظلة منظومة التأمين الشامل الجديدة بالمحافظة، لافتًا إلى أن إجراء هذا النوع من الجراحات الصعبة والمعقدة خير دليل على قوة تجهيزات واستعدادات المستشفى وكفاءة الفريق الطبى والقوى البشرية بها.

وأوضح البيان، أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى طوارئ أبو خليفة تبلغ 130سرير وتضم 5 غرف للعمليات، ويجرى بها أهم وأبرز الجراحات بمختلف حدتها من جراحات متقدمة وذات مهارة وكبرى ومتوسطة وصغرى، وذلك في 10 تخصصات طبية، تشمل جراحات (العظام، الأورام، الصدر، الأوعية، التجميل، الوجه والفكين، التجميل، النساء والولادة، الباطنة، الجراحة العامة).

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن تكلفة إجراء هذه العملية في مستشفيات القطاع الخاص تتعدى 100 ألف جنيه، بينما لم تتكلف المنتفعة سوى نسبة المساهمة المقررة لأي عملية، والتي لا تتعدى 300 جنيه فقط، وذلك علاوة على استحداث مستشفيات هيئة الرعاية الصحية حزم خدمات علاجية متعددة داخل المنشآت الصحية التابعة لها، بما يوفر على المرضى عناء ومشقة السفر لتلقي الرعاية الصحية اللازمة للعلاج.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن استحداث الخدمات الطبية والعلاجية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لعلاج المرضى وفق أحدث الممارسات الصحية العالمية هي ضمن استراتيجية الهيئة ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبأعلى معايير الجودة العالمية، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق الرخاء والسعادة والرضاء للمواطن، مشيرًا إلى أن العمليات التي يتم إجراؤها الآن بمستشفى الطوارئ بأبوخليفة تعد إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها مستشفيات الهيئة على يد أبنائها من الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.
الرعاية الصحية: نجاح جراحة معقدة على يد جراحي الصدر بمستشفى أبوخليفة
الرعاية الصحية: نجاح جراحة معقدة على يد جراحي الصدر بمستشفى أبوخليفة
الرعاية الصحية: نجاح جراحة معقدة على يد جراحي الصدر بمستشفى أبوخليفة
الرعاية الصحية: نجاح جراحة معقدة على يد جراحي الصدر بمستشفى أبوخليفة
الرعاية الصحية: نجاح جراحة معقدة على يد جراحي الصدر بمستشفى أبوخليفة
الرعاية الصحية: نجاح جراحة معقدة على يد جراحي الصدر بمستشفى أبوخليفة

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مستشفى أبو خليفة جراحي الصدر جراحة الرعاية الصحية

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