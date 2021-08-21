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مقتل نحو 10 قرويين في هجوم غرب النيجر

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بمقتل نحو 10 قرويين في هجوم غرب النيجر.

 

وفي وقت سابق، قتل مسلحون 19 قرويا في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي حيث استهدف المتشددون الأهالي المدنيين بصورة متزايدة هذا العام.

 

ونقلت وكالة "رويترز"، عن رئيس بلدية تونكيويندي، كاريجو حمادو، قوله إن الهجوم وقع أمس الخميس في قرية دانغا زاوني بمنطقة تيابيري في غرب النيجر، ولم يذكر الجهة المسؤولة عن العملية.

 

 وقد أسفر الهجوم عن مقتل 19 مدنيا، حيقث قتل 3 أشخاص في القرية وقتل الباقون في الحقول.

 


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