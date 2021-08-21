كيفية التقديم في كلية الشرطة هذا العام عبر الإنترنت من منزلك

حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير لمتابعيها كافة التفاصيل حول كيفية التقديم في أكاديمية الشرطة هذا العام عبر الانترنت من منزلك، ننشر لكم كيفية التقديم عبر الانترنت حتى يوم 6 سبتمبر المقبل:-





- الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الانترنت.





- اختيار موقع أكاديمية الشرطة.





- ادخال الرقم القومي ورقم الجلوس.





- تظهر للطالب بيانات "الاسم، والمجموع، واسم المنطقة التعليمية".





- يظهر للطلاب 3 أيام، يختار منهم يوم لأداء الاختبار الأول.





ويسمح لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والأزهرية لهذا العام، التقدم للالتحاق بكلية الشرطة من خلال موقع الداخلية عبر الإنترنت، حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، ومتابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت.





كما يسمح للطلاب بالاستمرار في إجراءات التقديم واختبارات "القدرات، والمقاس، والقوم" فقط، وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على 65%.