لمن يذهب الدرع؟.. تعرف على حظوظ الزمالك والأهلي في التتويج بلقب الدوري الممتاز

اقترب النادي الزمالك من حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي بعدما حافظ على مكانه على قمة الترتيب، متفوقا بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني قبل جولتين على نهاية المسابقة.





ويعتلي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 76 نقطة بينما يحتل الأهلي "وصافة" الترتيب برصيد 72 نقطة قبل جولتين فقط على نهاية المسابقة المحلية.





حظوظ الزمالك في التتويج بالدوري





يحتاج الزمالك للفوز في مباراتيه المقبلتين على البنك الأهلي والإنتاج الحربي وحصد 6 نقاط ليرتفع رصيده إلى 79 نقطة من أجل حسم لقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي دون النظر لنتائج منافسه.





كما يمكن للزمالك حسم لقب بطولة الدوري في الجولة المقبلة حال فوزه بالمباراة القادمة ضد البنك الأهلي، وخسارة أو تعادل غريمه الأهلي مع فريق الجونة، حيث سيتسع الفارق إلى 6 أو 7 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية البطولة.





كما أن تعادل الزمالك في الجولة المقبلة وخسارة أو تعادل الأهلي يمنح اللقب للأبيض بشكل رسمي حيث سيصل الفارق بينهما إلى 4 أو 5 نقاط قبل جولة واحدة من بطولة الدوري.





حظوظ الأهلي في التتويج بالدوري





تعد فرص الأهلي في حصد لقب بطولة الدوري الممتاز صعبة للغاية، حيث يحتاج الأهلي للفوز في مباراتيه القادمتين، والوصول إلى 78 نقطة، مع خسارة الزمالك مباراتيه أو التعادل في مباراة والخسارة في الأخرى لحسم المارد الأحمر لقب البطولة المحلية بشكل رسمي.



