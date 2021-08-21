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'النمر' يفوز برئاسة الحزب العربي الناصري

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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فاز المهندس محمد النمر، برئاسة الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بعد حصوله على 159 صوتًا من أصوات المؤتمر العام للحزب، فيما حل القيادي حسن محمد حسن في المركز الثاني، بحصوله على 43 صوتًا، يليه حسام أحمد بأحد عشر أصوات، والسيد عبدالرازق سبعة أصوات.

كما شهدت أعمال المؤتمر العام في دورته التنظيمية السادسة، والتي حملت اسم دورة الشهداء: "سيد عبدالغني ومحمد الأشقر وعبدالرحمن الجوهري"، انتخاب النائب الأول لرئيس الحزب ونواب الرئيس الثلاثة وفقا للائحة الحزب التنظيمية.

وفاز بالتزكية حسام جمال الدين بموقع النائب الأول لرئيس الحزب، يما فاز بمواقع النواب الثلاثة: "يوسف عبده وأحمد حسين وجمال غزالي"، 
وأشرف على الانتخابات التي عقدت بالمقر المركزي للحزب في 8 شارع طلعت حرب بوسط القاهرة لجنة مُشكلة من: "رمضان بغدادي ومها أبو بكر وهيثم عواد وخالد زايد وعبدالرحمن حامد".

وانعقدت فعاليات المؤتمر، الذي شارك في جلسته الافتتاحية عدد من الشخصيات العامة والقيادات الناصرية من مصر، وعدد من الأقطار العربية، حيث اكتمل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد المؤتمر بعد نحو ساعة، وأعلنت رئاسة المؤتمر مشاركة 281 عضوا من أصل 446 عضوا بنسبة تتجاوز ٦٠٪ ممن لهم حق التصويت.

وقال محمد النمر عقب إعلان فوزه برئاسة الحزب، إن تكليف أعضاء الحزب له بهذه المهمة هو التزام مشترك على العمل، مشددًا على أنه سيسعى مع التشكيلة الجديدة المنتخبة لقيادة الحزب على تطوير آليات العمل الحزبي، والتواصل المستمر مع القواعد الحزبية في مختلف المواقع.

وأكد "النمر" الذي كان من أبرز قيادات الحركة الطلابية في كلية الهندسة بجامعة عين شمس في سبعينيات القرن الماضي، الدور المهم الذي يوليه الحزب للشباب في المرحلة المقبلة مشيرًا إلى أن شعار الحزب خلال الدورة التنظيمية الجديدة سيكون هو "ناصرية المستقبل".

وأوضح أن خطة التحرك الحزبي ستشمل محاور فكرية وتنظيمية وجماهيرية وإعلامية، مؤكدًا أن أبواب الحزب مفتوحة للجميع بلا استثناء، وأنه لا إقصاء لأي ناصري، وأن الحزب سيعمل بكل جهد لتوحيد العمل الناصري داخل مصر والتعاون مع الجميع.

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