حمد الله يخرج عن صمته ويكشف حقيقة رحيله عن النصر السعودي

رد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رحيله عن نادي النصر السعودي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.





حمد الله كتب عبر حسابه بموقع التواصل تويتر :"سلام عليكم جماهير النصر العالمي الحقيقيين.. نظرا لكثرة الكذب و الإفتراء من الصحفيين و الإعلاميين السييئين فأنا سأوضح لكم بعض النقاط ".





وأضاف :"أولا : أنا لاعب محترف و عندي عقد مع فريقي النصر و أحترمه و أحترم تعاقدي مع النادي".





وتابع :"ثانيا : لم أساوم يوما فريقي و لن أساومه أبدا،فله فضل عليا كبير".





وزاد :"ثالثا : أنا مستمر في نادي النصر مادام عقدي ساري مع فريقي".





وواصل "|رابعا : الحب الذي بيني و بين جماهير النصرالحقيقيين لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد".





وأوضح :"خامسا : غيابي عن المباراة الماضية كان قرارا فنيا و أنا أحترمه".





وأشار :"سادسا : مادمت حاملا قميص هذا الفريق العريق فأنا دائما أسعى جاهدا لإسعاد جماهيره العاشقة".





واختتم :"سابعا : أنتظر كذب و إفتراء آخر من المهرجيين و السلام عليكم ورحمة الله".