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مليار دولار مستحقات شركات الطيران في 20 دولة بالعالم

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
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وصلت مستحقات شركات الطيران لدى الغير في 20 دولة في العالم إلى نحو مليار دولار في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى وقف صرف العملة الصعبة المستحقة لهذه الشركات وهو ما يحرم صناعة الطيران العالمية من سيولة نقدية تحتاج إليها بشدة في الوقت الذي تعانيه الصناعة من التداعيات الكارثية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أظهره تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أمس.

وأوضح الاتحاد، أن فنزويلا أوقفت صرف نحو أربعة مليارات دولار مستحقة لشركات الطيران لعدة أعوام وقد لا يتم صرفها أبدا، مضيفا أن لبنان، بنجلادش، نيجيريا، وزيمبابوي من بين الدول الأكثر مديونية لشركات الطيران حيث تمثل نحو 60 في المائة من إجمالي مستحقات شركات الطيران البالغة 963 مليون دولار.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أنه في حين تقل هذه الديون عن الأعوام السابقة، فإنها تمثل الآن نسبة مئوية أكبر من إجمالي مبيعات شركات الطيران في ظل ظروف الجائحة.

وقال ويلي وولش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في بيان إن "شركات الطيران لن تستطيع توفير شبكة مواصلات يعتمد عليها إذا لم تتمكن من الاعتماد على الإيرادات المحلية لدعم عملياتها.. الوقت الآن ليس مناسبا لتحقيق أي هدف من خلال تعريض الاتصال الجوي الحيوي للخطر".

ورغم أن وقف تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج في عديد من الدول أثرت في شركات الطيران لأعوام، فإنها أصبحت قضية أساسية في عام 2013 عندما شددت فنزويلا القيود على حركة الأموال ما دفع عديدا من شركات الطيران إلى إلغاء أو تقليل رحلاتها هناك.

ووصلت ديون أنجولا لشركات الطيران خلال 2018 إلى نحو 500 مليون دولار في ظل النقص المستمر في احتياطيات النقد الأجنبي.

وتوقعت شركات الطيران عاما آخر صعبا مع تسجيل خسائر إجمالية بقيمة 47.7 مليار دولار رغم تحسن الآفاق في 2021 وفق ما أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا". وبلغت الخسائر نحو 126.54 مليار دولار في 2020.
رغم ذلك رفع الاتحاد قليلا توقعات حركة المسافرين الجوية العالمية لهذا العام لتصل إلى 43 في المائة من مستواها في 2019 بعد أن وضعتها تقديرات (فبراير) في مستوى يراوح بين 33 و38 في المائة.

والشركات مثقلة بتكاليف ثابتة كبيرة بينها تكاليف الطائرات غير المستعملة وستتكبد "مصاريف تبلغ 81 مليار دولار" هذا العام وفق ما نقل اتحاد النقل الجوي الدولي في بيان عن مديره العام ويلي والش. وعد الاتحاد أن "الأسواق الداخلية ستتحسن أسرع من الرحلات الدولية".

ويتوقع أن يسجل 2.4 مليار مسافر عبر الطائرات في 2021 مقابل 1.8 مليار في 2020 في حين كان العدد 4.5 مليار في 2019. نتيجة ذلك من المنتظر أن يبلغ إجمالي رقم معاملات شركات الطيران 458 مليار دولار هذا العام أي بزيادة 23 في المائة مقارنة بـ2020 الذي سجل رقم معاملات بـ372 مليار دولار، لكنه لا يزال بعيدا عن رقم في 2019 الذي بلغ 838 مليار دولار.

واتحاد النقل الجوي الدولي يجمع 290 شركة طيران تمثل 82 في المائة من الحركة الجوية العالمية.

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