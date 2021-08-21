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ضبط صواريخ وأسلحة في محافظة كركوك العراقية

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:57 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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ضبطت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، تسعة متهمين في قضايا متنوعة إضافة إلى العثور على كمية من الأسلحة في محافظة كروك.

 

وأصدرت الخلية، بيانًا قالت فيه إن "قيادة العمليات المشتركة في كركوك تمكنت من إلقاء القبض على سبعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، إضافة إلى اثنين آخرين وفق أحكام المادة 1 /4 إرهاب".

 

وأوضحت خلية الإعلام العراقية، أن "قوة مشتركة من الفوج الثالث اللواء السادس والخمسين بالحشد العشائري ومفرزة من مديرية استخبارات وأمن كركوك شرعت بمداهمة وكر للإرهابيين في أطراف وادي أبو شحمة بناحية الرشاد".

 

وأشارت إلى أنه "تم العثور على 76 صاروخ نمساوي و4 عبوات ناسفة وعلبة عتاد خفيف، وأنه جرى تدمير الوكر من قبل القوة المنفذة للواجب".

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