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نونو سانتو يؤكد غياب نجم توتنهام أمام ولفرهامبتون غداً

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال مدرب توتنهام هوتسبير نونو إسبريتو سانتو، إن "مهمته على رأس الجهاز الفني للنادي اللندني لا تشمل إقناع اللاعبين بالاستمرار في اللعب للفريق"، بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن رغبة تانغاي ندومبيلي صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي في المغادرة.

وكان لاعب الوسط ندومبيلي (24 عاماً) انضم لتوتنهام قادماً من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 54 مليون جنيه إسترليني (74 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي على مستوى النادي في يوليو (تموز) 2019.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن "ندومبيلي يرغب في الانتقال بعد فشله في تحقيق ما كان يتوقعه بعد إحرازه ثمانية أهداف فقط خلال 75 مباراة في جميع المنافسات".

ولم يشارك ندومبيلي في أي مباراة ودية خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة نونو، وغاب عن مباراة الفريق الأولى في الموسم الجديد أيضاً.

وأكد نونو عدم مشاركة لاعب الوسط في مباراة الفريق المقبلة خارج أرضه في مواجهة ولفرهامبتون واندرارز غداً الأحد أيضاً.

وقال المدرب البرتغالي للصحافيين الجمعة "لا علاقة لي بما حدث في الماضي.. "ما أستطيع قوله لكم هو أن تانجاي لاعب في فريقنا وهو يعمل لكن علينا الحديث بصراحة وإخراج أفضل ما في جعبة تانغاي. لكن لابد أن تأتي المبادرة من جانبه".

وأضاف نونو "وكما قلت سلفاً فإنني غير مسؤول عن إقناع اللاعبين بالاستمرار في اللعب لتوتنهام هوتسبير بل إعداد اللاعبين للعب لتوتنهام هوتسبير".

وهناك تكهنات أخرى تتحدث أيضاً عن رغبة المهاجم هاري كين في الرحيل عن توتنهام والانضمام إلى مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز.

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