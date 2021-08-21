موسيماني يقرر استعادة نجم الأهلي أمام الجونة

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعادة خدمات نجم الفريق خلال مواجهة الجونة بالدوري العام.





ومن المنتظر أن يتواجد محمد شريف مهاجم الشياطين الحمر، ضمن قائمة الفريق المتوجهة إلى الغردقة لخوض المباراة المرتقبة.





وكان شريف غاب عن آخر ثلاث مباريات للفريق بالدوري العام، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، قبل أن يتعافى بشكل كامل خلال الساعات الأخيرة.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الجونة، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.