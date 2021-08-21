رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

قال جوان جاسبارت، رئيس نادي برشلونة الأسبق إن رئيس رابطة الدوري الإسباني، خابيير تيباس لا يحب البلاوجرانا ولا إقليم كتالونيا الواقع شمال شرقي إسبانيا.





وفي مقابلة مع برنامج "تريبونا اركا" على إذاعة (ماركا)، أكد جاسبارت "كنت أحد مؤسسي لا ليجا وأستطيع القول بأن هذه المسابقة تأسست من أجل شيء مختلف عما أصبحت عليه الآن. ليس لدي أي تعاطف مع السيد تيباس. هذا ليس أمرا وليد اليوم، بل هو شيء تاريخي. إنه لا يحب البارسا ولا كتالونيا".





كما وجه رئيس برشلونة الأسبق انتقادات شديدة لطريقة تعامل لا ليجا مع قضية ليونيل ميسي، لاعتباره أن هذه المؤسسة لم تفعل كل ما بوسعها للإبقاء على المهاجم الأرجنتيني بين صفوف البلاوجرانا.





وقال "لا نحتاج إلى المزيد من الجناة، لكنني مقتنع تماما أنه إذا كان لابورتا، بدلا من رفض العقد، قد وافق على رهن النادي لمدة 50 عاما، كان ميسي ليظل في برشلونة. كنت مؤيدا للقرار الذي اتخذه الرئيس لابورتا".





وأضاف أن "ما فعله السيد تيباس هو الالتزام بقوانين الليجا، لكنني متأكد من أنه كان سيكون أقل عدوانية في القيام بذلك في حالات أخرى".





ولا يبدو جاسبارت قلقا أكثر من اللازم بشأن الوضع الاقتصادي الخطير الذي يعيشه النادي الكتالوني، وقال "خلال الثلاثين عاما التي أمضيتها كرئيس لبرشلونة، عشت مواقف مثل هذه بل وأسوأ منها. كل ما في الأمر هو أن الذاكرة في كرة القدم تمر بسرعة".





وأكد أنه سيكون أكثر قلقا لو كان "النادي في أيدي شركة كبيرة أو صندوق استثماري".



