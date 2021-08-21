عاجل.. أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على بيرنلي

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته بفوز فريقه في مباراة اليوم على ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





كلوب قال بعد المباراة :"كانت مباراة صعبة لكن نجحنا بالفوز وهذا ما يهم، فلقد تصدينا لكرات ومحاولات بيرنلي من خلال ماتيب وفيرجل فان دايك".





وأضاف :""سجلنا هدفين رائعين وأحببت هدف صلاح لولا أن تم إلغائه، راض عن الأداء".





وتابع :"رؤية مشجعينا اليوم كان شيئًا جميلا جدا جدا، فلقد منحونا القوة في مباراة اليوم وأنا سعيد جدًا بعودتهم مرة أخرى".





وأشار :"لست متفاجئًا كثيرًا من أداء إيليوت، لقد ظهر بشكل إحترافي رغم صغر سنه بالجولة التحضيرية وأنا سعيد بذلك".





وأردف :"هدف جوتا كان رائع لكنه لم يكن ليُسجل لولا براعة عرضية تسيميكاس"





واختتم تصريحاته :"يجب حماية اللاعبين ولا نسمح بهكذا تدخلات مثلما قام بها لاعبي بيرنلي، اذهب وشاهد المصارعة إذا احببت تلك التدخلات"



