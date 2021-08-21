"صرخة الموت".. تفاصيل مصرع سيدة بطريقة مأساوية في الوراق

لم تتحمل ربة منزل خبر غرق ابن شقيق زوجها، لتخرج إلى شرفة شقتها وتطلق صرخات أحدثت دوي في الحي الشعبي بمنطقة الوراق شمال الجيزة، لكن صرخاتها كانت إيذانًا بوفاتها، حيث سقطت من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، لترقد على الأرض وسط بركة دماء.



مساء أمس تلقى اللواء عمرو طلعت مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال، إخطارًا من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بورود إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بنطاق القسم.



وسرعان ما وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وانتقلت قوة أمنية وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع سيدة إثر سقوطها من شرفة شقة بالطابق الرابع بعقار سكني بشارع (10).



تحريات المباحث التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى أنه عقب تلقي السيدة خبر وفاة ابن شقيق زوجها غرقا، أصيبت بحالة نفسية سيئة دخلت على إثرها في نوبة بكاء ثم خرجت إلى الشرفة صارخة فاختل توازنها وسقطت جثة هامدة.



وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.