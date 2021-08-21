Advertisements

"صرخة الموت".. تفاصيل مصرع سيدة بطريقة مأساوية في الوراق

السبت 21/أغسطس/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
لم تتحمل ربة منزل خبر غرق ابن شقيق زوجها، لتخرج إلى شرفة شقتها وتطلق صرخات أحدثت دوي في الحي الشعبي بمنطقة الوراق شمال الجيزة، لكن صرخاتها كانت إيذانًا بوفاتها، حيث سقطت من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، لترقد على الأرض وسط بركة دماء.

مساء أمس تلقى اللواء عمرو طلعت مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال، إخطارًا من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بورود إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بنطاق القسم.

وسرعان ما وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وانتقلت قوة أمنية وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع سيدة إثر سقوطها من شرفة شقة بالطابق الرابع بعقار سكني بشارع (10).

تحريات المباحث التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى أنه عقب تلقي السيدة خبر وفاة ابن شقيق زوجها غرقا، أصيبت بحالة نفسية سيئة دخلت على إثرها في نوبة بكاء ثم خرجت إلى الشرفة صارخة فاختل توازنها وسقطت جثة هامدة.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

الكلمات المفتاحية

مصرع سيدة تفاصيل الوراق

أخبار تهمك

عاجل.. مستشفى الأهلي تستقبل عضو جديد

منذ حوالي 6 ساعات

اجتماع عاجل داخل الزمالك لحسم موقف جنش

منذ حوالي 16 ساعة

خاص- الأهلي يطلب 10 مليون جنيه للموافقة على رحيل نجم الفريق إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

ضم مبابي وعودة رونالدو.. أنشيلوتي يطلق تصريحات نارية

منذ 36 دقيقة

موسيماني يقرر استعادة نجم الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مهاجم الملكي وراء غضب راموس من ريال مدريد

منذ ساعة

حكاية "شهد"| اغتصبها والدها.. ورحلة هروبها كشفت المستور

منذ ساعة و 21 دقيقة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

منذ ساعة

خاص.. الشرقية للدخان يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. المباحث تكشف مفاجآت في مقتل مسنة على يد شقيق زوجة ابنها بالوراق

ننشر تحقيقات المباحث في العثور على جثة شاب بمياه النيل بالوراق

مصرع مزارع غرقًا سقط داخل مروى مائي بالدقهلية

"شوفتها في حضن أبويا".. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بالوراق

"شوفتها في حضن أبويا".. ننشر صورة المتهمين بقتل ربة منزل في الوراق

"غرق في النيل".. محاولات لانتشال جثة طفل بالعياط

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

04:31 م

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

02:17 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم