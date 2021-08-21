مؤتمر علمي للرابطة الدولية لعلوم الأعصاب بجامعة الإسكندرية

أعلنت الرابطة الدولية لعلوم الأعصاب للشباب فرع الإسكندرية "IYNA Alex university chapter" عن تنظيمها لمؤتمر علمي حول علوم الأعصاب والأمراض العصبية والنفسية بالتعاون مع كلية طب جامعة الإسكندرية، حيث يقام في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري وذلك في القاعة الرئيسية بمركز المؤتمرات بكلية الطب جامعة الإسكندرية.





ويهدف المؤتمر العلمي للتعريف وزيادة الاهتمام بالأمراض المرتبطة بالاضطرابات العصبية والنفسية، وكذلك كسر خوف الناس وتغيير صورتهم النمطية عن الجهاز العصبي والأمراض العصبية، وجعلهم يعرفون كيفية التعامل مع مجموعة متنوعة من المتأثرين من الاضطرابات العصبية والنفسية العصبية، بالإضافة إلى نشر هذه الرسالة في المجتمع الذي يعيشون فيه.









ويستهدف المؤتمر طلاب المرحلة الثانوية والجامعية المهتمين بعلم الأعصاب وكيفية ارتباطه بالمجالات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يساعد المؤتمر أي شخص يريد سد الثغرات المعرفية الموجودة لديه عن الاضطرابات والأمراض العصبية والنفسية، وكذلك يهدف المؤتمر جمع الصدقات للمساعدة في علاج الذين يعانوا من الاضطرابات العصبية والنفسية.









وتعد الرابطة الدولية لعلوم الأعصاب للشباب (IYNA) مؤسسة مهنية مهمتها إلهام الجيل القادم عن علم الأعصاب، والتي تأسست عام 2016، وتعمل المنظمة على تعزيز التعاون الدولي بين علماء الأعصاب الشباب من جميع البيئات المختلفة وذلك من خلال معرفتهم عن العقل البشري وإلهامهم لمحاربة الأمراض العصبية.









أما " IYNA Alex university chapter " هي جزء من IYNA العالمية والتي تركز حول استكشاف علم الأعصاب، وتهتم في موسمها الأول بشكل أساسي بتقديم حدثها عن "تشابك الشقوق" حول الارتباط والتواصل بين علم الأعصاب والمجالات الأخرى، علاوة على ذلك، كسر الفجوة (الشق) بين الناس وعلم الأعصاب (والطب النفسي العصبي) بسبب خوفهم وتغيير بعض المفاهيم والقوالب النمطية.