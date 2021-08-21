جمعية اللاعبين المحترفين تبحث حل أزمة " الزمالك – أشيمبونج "

في محاولة لإنهاء أزمة نادي الزمالك مع لاعبه الغاني أشيمبونج ، أجرى مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ونجم الأهلي والمنتخب الوطني وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق اتصالات مكثفة مع مسئولي نادي الزمالك للوصول إلى تسوية تنهي الأزمة في ظل مطالبة اللاعب الغاني بالحصول على مليون دولار تعويضا .

ولجأ اللاعب الغاني إلى الجمعية عبر زيارة قام بها لمجدي عبدالغني بصفته رئيسا للجمعية أملا في حل الأزمة التي تجمعه مع الزمالك .

ويأتي تدخل مجدي عبدالغني دعما من الجمعية للزمالك بخلاف إنهاء أزمة لاعب محترف في صفوف الدوري المصري بشكل ودي .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة والزمالك يشير إلى أحقية أشيمبونج في الحصول على مليون دولار تعويضا مع تغريم الزمالك بشكل أكبر في حال عدم السداد .

ويتمسك نادي الزمالك بإجراء تسوية قانونية في وقت سابق مع اللاعب عبر وكيل أعماله المصري فيما يحاول اللاعب إثبات عدم علمه بهذه التسوية وانتهاء عقده مع وكيله وهو ما نفاه اتحاد الكرة وشدد على أن توكيل اللاعب مع الوكيل لايزال ساري المفعول وقت إجراء التسوية .