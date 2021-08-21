"الأطباء" تحتفل برواد المهنة وتكرم شهداء كورونا (صور)





وأكدت أن الطبيب المصري يمر بظروف غير مُهيئة إطلاقًا للتفوق والازدهار وبيئة عمل غير مناسبة من جميع النواحي سواء من ناحية الامكانيات والماديات.



وأضافت: "لكن الطبيب الذي يستطيع أن يقدم مثل يحتذى به وسط هذه الظروف جدير بهذا التقدير، فهذا التكريم يعطي الأمل والمثل الجيد لشباب الأطباء".



وأشاد الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام الأطباء، بالدور البطولى لأطباء مصر ودورهم المقدر لدى كل فئات الشعب وقال أن أحتفال اليوم له خصوصية فهو يثبت أننا رغم كل المشاكل والأزمات قادرين على الإحتفاء ببطولات الأطباء والشهداء.



وأكد عبد الحي، أن النقابة أمامها الكثير لتقدمه لحماية المهنة والممارسة الطبية، ومنها قانون المسؤولية الطبية وتحديد التوصيف الوظيفي لكل المهن الصحية، حتى لايتم التعدي من مهنة على الأُخرى أو من تخصص على الآخر وكذلك تحديد الصلاحيات الإكلينكية لكل طبيب.





وشهد الحفل تكريم بعض الرواد من الأطباء منهم، الدكتور حسن الظاهر رائد جراحة العظام، والدكتور ماجد الانصاري رائد علاج الألم ورئيس جمعية علاج الألم والتخدير الموضعي، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب جامعة الأزهر، وأيمن الأمين رئيس اللجنة الطبية العليا، وسوسن المعداوي مديرة اللجنة الطبية العليا، والدكتور عصام عزوز رئيس الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، والدكتورة فتينة فاضل أستاذ الأطفال بجامعة القاهرة.





كما تكرم الدكتور فهيم بسيوني أستاذ الجراحة بطب قصر العيني ورائد جراحات المناظير، والدكتور مصطفى شاهين أستاذ الطب النفسي، والدكتور محمد هشام أستاذ النساء والحقن المجهري ومستشار الهيئة التأدبية.



كرمت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم السبت، الرواد والأطباء المثاليين من جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة لبعض الشخصيات العامة من الإعلاميين والكتاب الصحفيين.جاء ذلك في حفل نظمته النقابة، حيث شهد فى بدايته تكريم اسم الدكتور النبوى المهندس وزير صحة مصر فى فترة الستينات، وصاحب الإنجازات البارزة فى منظومة الصحة المصرية والمستمرة حتى الآن، كما تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض مسيرته وإنجازاته.وفى كلمته بالحفل أعرب نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، عن سعادته بالاحتفال بأطباء مصر المتميزين، والذي يتزامن مع احتفالات الخريجين الذين يحظون بمكانة خاصة فى قلبه "حسب تعبيره".وأضاف خيري: "أننا نعيش فى نفق مظلم بسبب الكورونا.. وواجهنا صعوبات كثيرة.. لكن الكل يبذل مايستطيع للخروج منه.. فمهنة الطب هى مهنة الإنسانية والتضحية.. واحتفالنا اليوم بالأطباء هو اعتراف بفضلهم وتضحياتهم التي تصل للتضحية بحياتهم.. وانتهز الفرصة لأقدم التحية والتكريم لكل طبيب فى جميع أنحاء الجمهورية ولكل شهيد منهم استشهد وهو يؤدي واجبه الإنساني والمهني".بدورها قالت وكيل نقابة الأطباء، الدكتورة نجوى الشافعي، إن النقابة حريصة على تكريم الأطباء رغم كل الظروف، مشيرةً إلى أن الاحتفال تأجل العام الماضي بسبب كورونا.