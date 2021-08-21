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حبس متهمة جمعت بين زوجين في 15 مايو

السبت 21/أغسطس/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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  • قررت نيابة مايو والتبين الجزئية، حبس ربة منزل بتهمة الجمع بين زوجين في أن واحد، بمدينة 15 مايو، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقي رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من عامل، مفاده ضبط زوجته المدعو "م. أ"، 30 سنة، ربة منزل ولديها أطفال، في أحضان رجل آخر عقب عودته مبكرا من العمل، وبالانتقال تم ضبط المتهمة وعشيقها في حالة تلبس بالزنا، وتبين أنها بحوزتها عقد زواج عرفي من الآخر وأنها جمعت بين زوجين في وقت واحد.

واصطحبت قوة أمنية المتهمين لديوان القسم، واتهم الزوج زوجته بالزنا.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

مايو جمع بين زوجين ١٥ مايو

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