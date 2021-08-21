بلال : الزمالك يفوز بالدوري كل ١٠ سنوات مرة .. والاهلي خسر "بفعل فاعل" .. فيديو

اكد احمد بلال نجم الاهلي السابق ان ما تعرض له نجوم الاهلي من ارهاق وجدول مضغوط ساعد الزمالك على التتويج بلقب الدوري هذا الموسم ، بخلاف بعض الاخطاء التحكيمية المعتمدة

اكد احمد بلال نجم الاهلي السابق ان ما تعرض له نجوم الاهلي من ارهاق وجدول مضغوط ساعد الزمالك على التتويج بلقب الدوري هذا الموسم ، بخلاف بعض الاخطاء التحكيمية المعتمدة

وقال بلال في تصريحات لبرنامج "ملعب البلد" والذي يقدمه الاعلامي ايهاب الكومي عبر شاشة صدى البلد أن كل تلك العوامل ساعدت الزمالك على الفوز بلقب الدوري والذي لا يستيطع الفوز به الا كل عشر سنوات وفي وجود عوامل تغيق النادي الاهلي عن التتويج بلقبه المفضل

وقال بلال في تصريحات لبرنامج "ملعب البلد" والذي يقدمه الاعلامي ايهاب الكومي عبر شاشة صدى البلد أن كل تلك العوامل ساعدت الزمالك على الفوز بلقب الدوري والذي لا يستيطع الفوز به الا كل عشر سنوات وفي وجود عوامل تغيق النادي الاهلي عن التتويج بلقبه المفضل