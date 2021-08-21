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كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لإطلاق أعيرة نارية بالدقهلية

السبت 21/أغسطس/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
هبة عبدالحفيظ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر عدد من الأهالى لقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء مسببًا حالة من الذعر للأهالى بالمنطقة.

وبالفحص تبين قيام (حاصل على دبلوم – مقيم ببندر السنبلاوين بالدقهلية) بإطلاق أعيرة نارية من بندقية بحوزته إبتهاجًا بنقل أثاث أحد أقاربه إستعدادًا لزفافه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المذكور وبحوزته السلاح المستخدم "بندقية خرطوش".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

مواقع التواصل الاجتماعي حوادث الفجر الدقهلية أعيرة نارية

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