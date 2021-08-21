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بـ45 مليون جنيه.. إنبي يحدد سعر بيع نجمه لبيراميدز

السبت 21/أغسطس/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حدد مسؤولو نادي إنبي البترولي مطالبهم المالية للتخلي عن خدمات محمود جاد لصالح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

وكشف مصدر بنادي إنبي أن الإدارة البترولية طلبت الحصول على 45 مليون جنيه لبيع محمود جاد حارس الفريق لصالح بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الانتقالات الصيفية.

 

وتابع المصدر أن مسؤولي بيراميدز يبحثوا تخفيض المطالب المالية للنادي البترولي بشأن التخلي عن خدمات محمود جاد في نهاية الموسم الكروي الجاري.

 

وأكمل المصدر أن بيراميدز تقدم بعرض رسمي لنادي إنبي من ضم محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

و يرغب مسؤولو بيراميدز في تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل لاسيما بعد خسارة الفريق السماوي لخدمات أحمد الشناوي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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