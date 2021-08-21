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عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

السبت 21/أغسطس/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري السبت أنه تلقى تأكيدات من نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن مستقبله السيدة العجوز.

وقال أليغري الذي اضطر للإجابة على أسئلة عدة حيال جاهزية رونالدو وحالته الذهنية عشية أولى مباريات "بيانكونيري" في الدوري إنه "بالنسبة لي، رونالدو أخبرني أنه باق، لذا دعونا نوضح هذه النقطة".

وأضاف "كان دائماً يتدرب بشكل جيد وكان متاحاً دائماً. قرأت شائعات في الصحف، لكن لم يكن هناك أي رغبة من جانبه لمغادرة يوفنتوس".

وقد غاب البرتغالي هداف الموسم الماضي في إيطاليا (29 هدفاً) عن آخر مباراة تحضيرية أمام شباب الفريق، لكنه "متاح" لاستئناف الدوري.

ونشر رونالدو نفسه رسالة طويلة الأسبوع الحالي ينفي فيها احتمالية عودته إلى ريال مدريد الإسباني، بعدما ذكرت بعض وسائل الإعلام ذلك، من دون أن يؤكد صراحة بقائه في يوفنتوس للسنة الرابعة والأخيرة من عقده.

وكان رونالدو دافع عن ألوان النادي المدريدي خلال 9 مواسم (2009-2018)، حقق خلالها لقب "لا ليغا" مرتين ودوري ابطال أوروبا 4 مرات من بين عدة ألقاب.

وبرزت شائعات رحيل رونالدو عن يوفنتوس منذ فشل الأخير في دوري أبطال أوروبا بعد خروجه في مارس الماضي من دور الـ16، على غرار الموسم الأسبق.

وقال أليغري العائد إلى تدريب السيدة العجوز بعد عامين خلفاً لأندريا بيرلو الذي خاض تجربة فاشلة مع يوفنتوس خسر على إثرها لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2010، إن "يوفنتوس ككل عام يلعب للفوز بكل المسابقات".

وأضاف الفائز مع يوفنتوس بالسكوديتو خمس مرات (2015 حتى 2019) أن "دعونا نفعل الأشياء تدريجياً، ونحاول الفوز بالمباراة الأولى في أودينيزي. ستكون بطولة متوازنة، وكي تفوز يجب ألا يكون لديك مستوى متذبذب".

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