ضم مبابي وعودة رونالدو.. أنشيلوتي يطلق تصريحات نارية

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا".





أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"علينا أن نكرر ما فعلناه ضد ألافيس في مباراة الغد، فمن الواضح بأنه يتعين علينا بدء المباراة بشكلٍ أفضل واللعب بمزيد من القوة والسرعة، ولكنني أرى الفريق بأنه جيد، يمكننا أن نقدم مباراة جيدة".





وأضاف :"الأجواء في غرفة الملابس جيدة للغاية، اللاعبين لديهم الرغبة والحافز والتركيز، هم لا يركزون على ما يحدث في سوق الانتقالات، بل يتحدثون عن الاستعداد للمباريات بشكلٍ جيد، ما نفكر فيه هو فقط الاستعداد للمباراة المقبلة".





وتابع :"هذا الفريق يمكنه التنافس على كل شيء، لدينا نجوم كبار هنا مثل كورتوا، بنزيما، ناتشو، هازارد، ألابا، هذا الفريق مليءٌ بالنجوم".





وحول إمكانية تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قال أنشيلوتي :"لا أعلم إن كان سيأتي أم لا، في الحقيقة لا يهمني ما يحدث، فـ أنا لدي فريق رائع وقوي، هؤلاء اللاعبين يمنحونني الكثير من السعادة، أنا أركز على الفريق الذي أملكه".





وتحدث المدرب الإيطالي عن الثلاثي المصاب في الفريق مودريتش وكروس وكارفخال قائلًا :"مودريتش لديه مشكلة بسيطة، قد يكون جاهزًا للعب ضد ريال بيتيس، توني كروس سيكون جاهزًا بعد التوقف الدولي، غدًا سيعود كارفخال وهو قطعة مهمة للفريق".





وعن رحيل مارتن أوديجارد عن ريال مدريد وانتقاله رسميًا لأرسنال قال :"لقد تحدثت معه حول التنافس على المراكز، ثم اتخذ هو وعائلته هذا القرار، لقد عمل باحترافٍ كبير هنا، والآن هو ذاهبٌ لنادٍ عظيم".





أما عن كريستيانو رونالدو قال :"لقد رددت على الشائعات، فنظرتي للمستقبل ما زالت كما هي، الجميع في مدريد مغرمٌ بـ كريستيانو رونالدو، وأنا مغرمٌ به بشكلٍ أكبر لأنه ساعدنا بتحقيق الألقاب، أتمنى له الأفضل".





واختتم تصريحاته بالإشادة بكريم بنزيمة قائلًا :"هو قطعة أساسية لهذا الفريق، أراه ناضجًا بشكلٍ أكبر، يسعدني عندما أراه يتدرب ويلعب، أنا سعيدٌ بتجديد عقده، هو يريد الاستمرار".



