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الليلة.. سنتيا خليفة ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"
السبت 21/أغسطس/2021 - 05:24 م
الفجر الفني
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يواصل الاعلامي د. عمرو الليثي اللقاءات مع الوجوه التي لمعت فى رمضان وحققت تواصل جميل مع الجمهور ومنهم الفنانة اللبنانية سنتيا خليفة ، والتي شاركت فى مسلسلين هما ضد الكسر مع نيللى كريم وجسدت شخصية مايا ومسلسل حرب أهلية مع يسرا و جسدت شخصية نادين زوجة طليق يسرا الفنان السورى باسل خياط
وتكشف سنتيا خليفة عن تجاربها مع الدراما المصرية وتجربتها مع يسرا وكيف استفادت من الظهور مع نجمة كبيرة بحجم يسرا ، وكيف استطاعت ان تتقن ادوار الشر في المسلسلين
كما تجيب علي سؤال حول تعرضها للخيانة ، وعن بدايتها كمذيعة ، وهل هناك مشاريع سينمائية بجانب الدراما ، وافضل ممثلة من وجهة نظرها والعديد من القضايا الفنية الاخري
ومفاجأة الحلقة قيام سنتيا خليفة بالغناء بالفرنسية
يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي شاشة قناة الحياة
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