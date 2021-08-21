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طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة السودان مع النيجر

السبت 21/أغسطس/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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يدير طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الدولي يحيى الملا المباراة الدولية الودية التي تجمع بين منتخبي السودان والنيجر غداً الأحد، في إستاد آل مكتوم بنادي النصر الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.


وأشارت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم إلى أن طاقم التحكيم الإماراتي يضم بجانب الملا.. مسعود حسن / مساعد أول / وجمعة المخيني / مساعد ثان / وحميد خلفان / حكماً رابعاً.


ويستعد منتخب السودان لخوض مباريات تصفيات كأس العالم في سبتمبر القادم.

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